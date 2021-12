Wethouder Martijn Buijsse opnieuw lijsttrekker VVD Boekel-Venhorst

‘Mooie loods’ nieuw twistpunt tussen strijdende buren in Volkel

DEN BOSCH/VOLKEL - Het is een mooie loods. Dat is zo'n beetje het enige waar de strijdende buren in Volkel het samen wel over eens zijn. Dinsdag diende voor de rechtbank het zoveelste geschil tussen houthandel Van Engeland De Groot en T&W Bouw uit Volkel.

14 december