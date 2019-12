Wethouder moet met slecht nieuws naar vernield stuifduin Boekel

Wachten om als eerste te mogen schaatsen bij Uden on Ice

13 december UDEN - Op het moment dat binnen in een volle zaal de officiële opening werd verricht, mochten de schaatsers al ruim een half uur het ijs op. En daar stonden ze voor in de rij. Onder die wachtenden waren ook Anouk van der Ven (20) en Dion van der A (18). ,,We maken er elk jaar een sport van om als eerste te zijn, en dat is dit keer weer gelukt’', zeggen de twee lachend wanneer ze net hun eerste rondjes hebben gereden. ,,Nu is het ijs nog hard, waardoor je lekker snel gaan.’'