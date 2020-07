Wethouder na eerste ervaringen Schijndel: ‘Grote kans op kermis in Veghel’

VEGHEL - Meierijstad koerst af op nog een kermis binnen de gemeente. Volgens kermiswethouder Harry van Rooijen is er een grote kans dat exploitanten in september hun attracties ook in Veghel mogen opbouwen.

,,We kunnen met de stichting Veghelse Kermis een zogenoemde pleinkermis zonder horeca op het Stadhuisplein organiseren. Maar we hebben dan ook exploitanten en attracties nodig. We weten niet hoe het er dan voorstaat", aldus de wethouder. ,,We nemen de ervaringen van de kermis in Schijndel mee."

Van Rooijen was na het weekeinde tevreden over de kermis in Schijndel. ,,Er hebben zich dit voor zover bekend geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Dat komt omdat we er met beveiligers, boa's en politie bovenop hebben gezeten om de Covid-19- maatregelen na te leven. Het algemene beeld is dat de meeste mensen rekening met elkaar hebben gehouden.”

In augustus zou de kermis in Sint-Oedenrode zijn. ,,Dat is een dorpsfeest, met tienduizend mensen op de Markt en veel horeca eromheen. Of die doorgaat, ligt wat gecompliceerder. Daar nemen we volgende week een beslissing over.”

Eigenlijk was het momenteel ook kermis in Erp, maar na overleg met de dorpsraad werd die definitief van de kalender gehaald.