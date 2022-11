Wethouder Tielemans van Bernheze tijdelijk met ziekteverlof na licht hartinfarct

Volgens haar maakt de Boekelaar het goed. Hij werd zondag onwel en is maandag direct geopereerd. Sinds vandaag is hij weer thuis om verder te herstellen. Tot 12 december werkt hij niet en nemen de andere drie wethouders in Bernheze zijn taken over. Daarna maakt hij de balans op, aldus Moorman, die de organisatie en gemeenteraad hierover ook heeft geïnformeerd.

Tielemans trad dit voorjaar aan als wethouder in Bernheze namens het CDA. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart verloor zijn partij de wethouderspost in het gemeentebestuur van Boekel, die Tielemans had ingevuld. Hij was voor de verkiezingen ook lijsttrekker voor het CDA Boekel-Venhorst. In Boekel is hij geboren en getogen en bleef hij ook wonen na zijn aantreden in Bernheze.