Wie heeft er schuld aan het ongeluk bij Jumpsquare?

Muziekfes­ti­val ‘Uden laat van zich horen’ kan toch doorgaan, met spoed deelnemers gezocht

14:34 UDEN - Het amateurmuziekfestival ‘Uden laat van zich horen’ (ULVZH) strijkt zondag 17 maart weer neer in theater Markant. Lange tijd was onzeker of het festival kon doorgaan. Die knoop is nu doorgehakt maar de organisatie moet wel in allerijl op zoek naar verenigingen en artiesten die willen meedoen.