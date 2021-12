Wie in Veghels Buiten op bezoek gaat, neemt zijn wandelschoenen mee

Nakaarten maartVEGHEL - In het buitengebied wonen en toch in een buurtje. Dát is Veghels Buiten. Het bijzondere woongebied in Veghel is het afgelopen jaar flink gegroeid en is nog niet eens op de helft. Toch blijft het landelijk.