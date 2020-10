Wie kent verhalen over de Zuid-Willemsvaart? Kunstenares maakt varende expositie

VEGHEL - Kunstenares Monique Broekman deed eerder al met haar varende expositie de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch aan. Binnenkort trekt ze verder, via Veghel richting Luik. Om haar project aan te vullen zoekt ze verhalen, foto's en objecten over ‘het kanaal’.

Zelf woont beeldend kunstenares Monique Broekman aan het water van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Prachtig vindt ze het, het kabbelende water dat alle aanwonenden aan het kanaal verbindt, van Den Bosch tot aan Helmond en verder. Samen met curator Alexandra van Dongen van Museum Boijmans Van Beuningen heeft ze de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart vastgelegd aan de hand van verhalen van mensen die er langs wonen en werken.

Ze richtte een varende expositie in, genaamd Dat Wat Blijft in het 100 jaar oude schip De Vertrouwen. Inmiddels is er een nieuw schip, De Oostenwind, dat wat jonger en groter is. Het schip heeft een ruim van 35 vierkante meter, wat meer mogelijkheden biedt voor de rest van de reis die het gaat maken. Aankomende zomer gaat het schip met de expositie weer varen, en het reist dan tot en met 2022 – als het kanaal tweehonderd jaar bestaat – naar Luik. In juli 2021, tijdens festival Fabriek Magnifique, doet Dat Wat Blijft ook Veghel aan.

Een kast om spullen in te leggen op de Noordkade

Broekman haar schip tegen die tijd ook gevuld hebben met Veghelse verhalen over de Zuid-Willemsvaart. Daarom houdt ze op zondag 25 oktober een inspiratiebijeenkomst in Het Magazijn op de Noordkade in Veghel. Hier kunnen mensen hun verhalen en materialen kwijt in een speciale kast. En er zijn die zondag ook verhalen te beluisteren. Monique Broekman en Alexandra van Dongen vertellen dan meer over hun project en de verhalen van (oud-)kanaalbewoners uit Den Bosch.

Bernard Vissers, voorzitter van de heemkundekring Vehchele, duikt in de geschiedenis van het kanaal. Dichter Rick Terwindt draagt gedichten voor die zijn geïnspireerd door het kanaal. De kast waar mensen hun eigen inspirerende teksten, films. objecten of foto's kunnen achterlaten staat op de Noordkade van 16 oktober tot en met 5 november.

Alle inzendingen worden vanaf juli 2021 geëxposeerd in de tentoonstelling op het schip. Een aantal van de ingebrachte verhalen wordt verfilmd. De inzenders van deze verhalen krijgen als dank een persoonlijk kunstwerk cadeau van kunstenares Broekman.

Steeds meer verhalen over de Zuid-Willemsvaart

,,We verzamelen zo de verhalen van de Zuid-Willemsvaart, we delen ze, en zo wordt ons archief over de Zuid-Willemvaart steeds groter", vertelt Broekman. ,,We gaan op onze reis ook mensen meenemen die optreden.” De makers van de expositie zijn zelf ook al langs enkele bewoners en gebruikers van de Zuid-Willemsvaart in Veghel geweest. Zo tekende onder meer de verhalen op de Van Berkel Groep.