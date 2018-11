Wie meedoet aan Boer zoekt Vrouw kan verwachten dat er wordt gekletst

Dat hoef je natuurlijk niet leuk te vinden, maar als je meedoet aan een programma waar miljoenen mensen elke week voor thuisblijven, kun je die fotograaf voor je deur verwachten. Net zoals je kan verwachten dat er in het dorp over je gekletst wordt, hoe naar dat ook is. Wil je dat allemaal niet, dan zoek je gewoon zélf een kerel. Of je schrijft je in op een datingsite. Of gaat wat vaker naar de kroeg. Er zijn genoeg opties, Yvon Jaspers heeft niet het monopolie op liefde voor boeren.