Wie staakt er wel en wie niet?

Carolien Hulsbergen, De Uilenbrink Veghel: ‘Een docent is wel meer dan iemand die alleen les geeft’

Carolien Hulsbergen (41) werkt op basisschool De Uilenbrink in Veghel en legt vandaag haar werk neer. Zij is al twintig jaar actief in het onderwijs en het is volgens haar ‘het mooiste vak van de wereld’. Toch heeft zij besloten om te gaan staken. ,,De voornaamste reden dat ik mijn werk neerleg is omdat er in het akkoord weinig overeenstemming is met de eisen die er gesteld waren door de vakbonden. Met de 460 miljoen van het kabinet is er nog altijd geen structurele oplossing.”

Een docent is meer dan een ‘lesboer’, volgens Hulsbergen. ,,Een kind bouwt ook een band op met een docent. Als er de hele tijd nieuwe gezichten voor de klas staan, is dat erg lastig voor de leerlingen.