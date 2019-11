‘Wie t’kleine niet eert, komt niet uit d’Eerd’

Als ik de baas was

,,Dan zou ik graag voor nog meer verbinding tussen de mensen willen zorgen. En dat we elkaar meer gunnen; het is zo makkelijk om kritiek te leveren op activiteiten, maar je hebt soms geen idee hoeveel tijd en energie vrijwilligers erin steken. Komende carnaval gaan we op bezoek in Den Binnen, waar ook mensen wonen die zelf niet naar de carnaval kunnen gaan. Daarom gaan we naar hen toe, want we willen niemand vergeten.”



Ergernis

,,Dat we hier te maken hebben met het gevaarlijkste stuk weg van de provincie. Er gebeuren te veel ongelukken op de Eerdsebaan. Elke dag dat dit niet verandert is er één teveel.”



Mooiste plekje

,,Als het dan ook nog sneeuwt, dan moet je naar de Vlagheide en onze prachtige bossen komen. Een waardevol stukje Eerde waar je lekker kunt wandelen of sporten."