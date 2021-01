Wie volgt Pierre Bos op? Boekel kan kiezen uit 31 burgemeesterskandidaten

Verdachte van doodsteken Rik van de Rakt (18) voor de rechter

7:48 DEN BOSCH - Wat wordt de strafeis tegen de man die Rik van de Rakt (18) doodstak? En wat is er die vroege zondagochtend in april precies gebeurd bij de Julianasingel in Oss? Op deze vragen komen vrijdag antwoorden tijdens de finale zitting in de rechtbank in Den Bosch.