Wie wil er ook een Boekel-tattoo?

Udense Irene trouwt officieel met... Jezus Christus en wordt daarmee de vijfde Nederland­se ‘vrouw-van’

25 november UDEN/DEN BOSCH - Irene Ceelen is zondag de bruid. Jarenlang keek ze uit naar deze dag en haar hele leven stond al in het teken van hem. Of beter gezegd: Hem. Want Irene Ceelen trouwde zondag met de Heer: Jezus Christus. En werd daarmee de vijfde vrouw-van in Nederland. Een maagdenwijding in de Sint Janskathedraal in Den Bosch.