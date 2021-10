Wieken van Kilsdonkse molen draaien weer soepeltjes

Het is een zware klus, want een roede weegt per stuk zo'n twee ton, weet Seegers. Er komt dan best zwaar materieel aan te pas, plus de vakkennis van molenbouwer Adriaens uit Weert. Die zijn maandag begonnen bij de water- en oliemolen aan de Kilsdonkseweg in Heeswijk-Dinther. De klus zal woensdagmiddag waarschijnlijk geklaard zijn. Zodat de molen zaterdag weer veilig open kan voor publiek. Want er moet geld in het laatje voor dit soort onderhoudswerk, vertelt Seegers. ,,Ik weet niet uit mijn hoofd wat dit kost, maar dat loopt in de duizenden euro's. Per jaar zijn we 15 tot 20.000 euro kwijt aan regulier onderhoud. We krijgen wel subsidie, maar we moeten ook heel wat kopjes koffie verkopen om dit bij elkaar te halen. Gelukkig draaien de wieken straks weer soepeltjes en kan de volgende beurt weer een jaar of tien tot vijftien wachten.”