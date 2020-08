Wielrenner geschept door oldtimer in Boekel

Tweede­hands zonnepane­len gebruiken, kan dat? Ja, net zoveel opbrengst en nog goedkoper ook

31 juli VENHORST - Een zonneweide van dertienduizend vierkante meter met ruim 7200 panelen is in aanleg aan de Hoekstraat in Venhorst. Het bijzondere schuilt in het feit dat het om gebruikte panelen gaat die plat op de bodem worden gelegd. Volgens initiatiefnemer Ceriel Jacobs geen enkel probleem.