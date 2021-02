Wielrenner overlijdt bij botsing met vrachtauto in Veghel

Burgers meten zélf vieze lucht en straks ook geluid van vliegtui­gen: ‘We krijgen het hier flink voor de kiezen’

18 februari SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Is de lucht in Meierijstad echt zo vies? En wat is het verband tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof? Op dit soort vragen hoopt Samen Meten Meierijstad antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. ,,Alles voor een betere leefomgeving.”