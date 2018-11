Wies Dragt hoopt dat het succes van ‘goededoelenwinkel’ Bookies weerkeert

Iedere euro van Bookies gaat naar het goede doel. De kosten die de winkel met zich meebrengt, daar wil Wies Dragt het helemaal niet over hebben. Dat regelt ze zelf wel. De opbrengst van de boeken moet voor honderd procent naar haar ‘doelen’ gaan. En zo bracht de Veghelse de afgelopen vijf jaar in totaal 52.000 euro naar zieke kinderen die een behandeling nodig hebben in het buitenland, of die specifieke hulpmiddelen nodig hebben die te duur zijn voor hun ouders om te betalen. Gewoon, omdat ze werd geraakt door het verhaal van het Erpse meisje Lisa, dat voor een behandeling van een neuroblastoom in de VS zo’n 80.000 euro nodig had. Welk gezin kan zomaar zoveel geld ophoesten voor een behandeling? ,,Je zult er maar voor staan”, zegt Dragt. ,,Ik verkeer zelf in goede omstandigheden, maar zoveel gezinnen zitten financieel aan de grond als een kind ernstig ziek is. De behandeling zelf wordt wel vergoed maar niet de bijkomende reis- en verblijfskosten. Soms is er nauwelijks geld voor benzine om naar het ziekenhuis te gaan.” Wies Dragt kon de 6-jarige Lisa niet helpen, zij overleed al aan de tumor voor Bookies open ging. Maar de Veghelse zette het plan door met haar winkel in tweedehands boeken. Voor andere zieke kinderen.