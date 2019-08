‘Wij zijn Veghels en we willen hier graag blijven zitten’

De nichtjes Marjon van Leur en Chantal Fassbender openen begin september hun winkel Neefjes&Nichtjes op de hoek van de Markt met de Hoofdstraat. Voor de dames gaat niks boven Veghel. Al vanaf hun geboorte zijn de nichtjes twee handen op één buik, en ook in hun kledingwinkel Neefjes&Nichtjes in Veghel vullen ze elkaar naadloos aan. ,,We hebben aan een half woord genoeg”, zegt Chantal Fassbender. Zij was fysiotherapeute, maar koos ervoor om samen met haar nichtje Marjon, die al veel winkelervaring had, een eigen winkel te beginnen.