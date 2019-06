Wijk voor arbeidsmigranten in de achtertuin: buurtschap Dorshout voelt zich overdonderd

Analyse Aanleg tennisba­nen Loosbroek kwestie van geloofwaar­dig­heid

9:04 LOOSBROEK - Verbijsterd, verbaasd, maar ook heel boos zijn ze in Loosbroek. Wie het dorp inrijdt wordt met borden welkom geheten, maar ziet ook meteen dat ze in Loosbroek niet veel op hebben met wethouder Rien Wijdeven. Het lijkt op een stampvoetend dorp dat zijn zin niet krijgt. Maar er is meer. Het gaat hier om de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur van Bernheze en met name die van wethouder Wijdeven die zich al vaker de woede van inwoners op de hals haalde.