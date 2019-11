Wijk Zeven Eiken veranderde, maar Gerrit Bongers en Peter Verbakel bleven

Drugspand wel of niet sluiten? Meierij­stad houdt bijeen­komst over morele dilemma's

12:48 VEGHEL - Burgemeesters moeten soms kiezen tussen twee kwaden; een drugspand wel of niet sluiten? Of: een verward persoon laten opnemen of niet? Meierijstad houdt eind deze maand een symposium over het thema morele dilemma's.