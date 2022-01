Wijkraden Veghel: ‘Kijk opnieuw naar omleiding N279 bij Zijtaart'

In 2004 trokken 400 inwoners uit Zijtaart als protestactie op de fiets naar het gemeentehuis in Veghel omdat hun dorp in de knel dreigde te komen, in 2013 protesteerden ze en in 2016 togen ze naar het Provinciehuis met een tas vol zienswijzen tegen een nieuwe weg. De wijkraden Veghel-Zuid, De Leest en Veghel-West begrijpen volgens hun woordvoerder Wim Kox de sentimenten in Zijtaart, die er nu nog altijd leven. Maar toch roepen de wijkraden op om opnieuw te kijken naar een omleiding van de N279 aan die kant van de Zuid-Willemsvaart. Want aan de Veghelse kant is geen plek.