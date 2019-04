Wijkraden Veghel maken vuist tegen ‘A279'

Sport in de regio Jeroen Rijken uit Son: Van boomlange voetbalver­de­di­ger tot volleybal­len­de middenblok­keer­der

19 april VEGHEL - Lange tijd ging Jeroen Rijken (29) door het leven als voetballer van SBC uit Son. In de lucht was de 2.08 meter lange verdediger nauwelijks te kloppen. Hij gold als het slot op de deur. Tot hij vijf jaar geleden besloot te stoppen met voetbal en op aanraden van zijn broertje ging volleyballen bij het eerste team Skunk in Veghel.