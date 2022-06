Wijkschouw door Veghels Buiten gaat op de fiets, afstappen als je iets ziet en melden op de gemeente app

VEGHEL - Zie je een gat in de weg? Aarzel niet en meld het bij de gemeente. Die tip kreeg het gezelschap dat deze week meedeed aan de wijkschouw Veghels Buiten. Op de fiets gingen ze op pad, in en om de straten Ham, Havelt en Heuvel.

Een stoet van 12 fietsers rijdt op een zomerse avond langs huizen, weilanden en akkers. Een gezelschap vanuit de gemeente, Ons Welzijn, vier leden van Wijkraad Veghel Zuid en wijkbewoners als Luuk Vanthoor met zijn opa. Luuk is 14 jaar. ,,Dit is de tweede keer dat ik een wijkschouw mee doe. Ik vind het leuk. Je ziet wat er in een wijk gebeurt en hoort wat er besproken wordt.”

Geen oplossing

De wijkschouw gaat over veiligheid en verbeterpunten. Al snel stappen de fietsers af. Ze kijken naar de zijkant van de weg die flink is beschadigd. Er lijkt geen oplossing voorhanden. Nadina Hamzic, buurtadviseur van de gemeente én sinds een jaar buurtbewoner pakt het kort samen. ,,Hier wordt nog volop gebouwd. Eigenlijk kunnen we pas iets doen als het groot bouwverkeer klaar is.”

Al fietsende ziet iemand een gat in de weg. De stoet stopt en Nadina Hamzic loopt terug. Meteen maakt ze met haar gsm een foto. ,,Melden via de MijnGemeente app is zo gebeurd. En belangrijk. Vooral niet denken dat iemand anders dat al heeft gedaan”, geeft ze als tip mee.

Volledig scherm Een gat in de weg wordt meteen via de Gemeenteapp doorgegeven. © Franka Willems

Moeilijk te nemen bocht

Een pad in wording wordt bekeken en de moeilijk te nemen bocht voor vrachtwagens vanuit de Kruigenstraat besproken. Later die avond staat de groep stil bij een nog onveiligere situatie. Die bij Beukelaarstraat/Heuvelplein. Dagelijks maken scholieren gebruik van de drukke kruising. Het is een dertig kilometer zone, al vinden straatgenoten dat het verkeersbordje te weinig opvalt. Er is besloten dat de kruising gelijkwaardig wordt. ,,Maar heel belangrijk is ook dat het fietspad verlengd wordt en dat is goed mogelijk”, verwoordt Jan Brok van de Wijkraad de mening van de groep. ,,Daarmee wordt het een stuk veiliger voor de vele fietsers. Daar moet de gemeente echt op geattendeerd worden.”

Lees verder onder de foto: Route niet goed zichtbaar ook al wordt er vier keer per jaar gemaaid

Volledig scherm Het grasveld aan de Nederboekt kan wel een maaibeurt gebruiken, het staat vol onkruid. Links Nadina Hamzic, rechts Jan Keurlings die notities maakt. © Franka Willems

Verzoek om te maaien

Jan Keurlings van de Wijkraad maakt er aantekeningen van. Verder wordt geconstateerd dat de route met trimtoestellen bij Faessenakker niet goed zichtbaar is. Ook al wordt daar vier keer per jaar gemaaid. Bij het rijtje huizen op de Nederboekt krijgt de gemeente ook een verzoek om te maaien, het grasveld is overwoekerd door onkruid. Er blijkt een naambordje Buitendreef te ontbreken en een flinke scheur wordt bekeken. Het went voor diegene die er dagelijks overheen hobbelt, maar echt veilig is dat niet.

Welzijnswerker Peter Peters hoort het allemaal aan. ,,Ik vind het belangrijk om mee te gaan. Dan hoor en zie je meer. En wat is het een mooi gebied.” De groep staat stil bij de akkers en geniet van de laatste zonnestralen. Het blijkt dat er uiteindelijk zo’n tweeduizend huizen komen te staan. Woningbouw is nodig, maar wat zonde van de omgeving én het roept vragen op hoe de verkeersafwikkeling in te richten. Voor de Erpseweg weet Jan Brok het al. ,,Ter hoogte van Intratuin moet een rotonde komen, met ook een ontsluiting naar de nieuwe wijk Scheifelaar 2.”

Volledig scherm Zon, wat wind en fietsen langs de akkers. Jan Brok van de Wijkraad vertelt dat daar vanaf mogelijk al 2023 woningen worden gebouwd. © Franka Willems