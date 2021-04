Wil je een glaasje Riet Akker? Rood of wit? Over een paar jaar kun je aan de wijn uit Vorstenbosch

Wildplas­sen, op de stoep poepen en opritten blokkeren: buren Uden zijn klaar met dagelijkse ‘aardbeien­fi­le’

31 maart UDEN - Buurtschap ‘t Loo in Uden is de dagelijkse file beu van bezoekers aan de aardbeien drive in van Jan & Brigitte. Er is sprake van herrie en overlast, mensen die tegen heggen plassen - soms zelfs poepen - en opritten blokkeren. Een oplossing lijkt ver weg.