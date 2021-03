Wildplassen, op de stoep poepen en opritten blokkeren: buren Uden zijn klaar met dagelijkse ‘aardbeienfile’

Smullen van dialect­boek­je over ‘gewòntes en tradiesies in Úje’

26 maart UDEN - De Kersenfeesten of het Vlooienstoken kent bijna iedere Udenaar wel, van meemaken of anders de verhalen erover. Maar de Sacramentsprocessie, de Blasiuszegen en ‘pesjonkele’ zullen waarschijnlijk minder bekend in de oren klinken. Geen nood, het wordt allemaal uitgelegd in een nieuw boekje van de Heemkundekring Uden. In sappig Udens dialect zoals de titel aangeeft: ‘Gewòntes en tradiesies in Úje’.