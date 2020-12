Wilgen knotten met de hele familie

Streep door Kerst Drive Thru op Noordkade: ‘Zuur maar het mag niet’

19 december VEGHEL - De Kerst Drive Thru op de Noordkade in Veghel mag niet doorgaan. Dat zegt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Volgens planning zouden de automobilisten dit weekeinde over het terrein gaan rijden om in de ‘kerst-Koekbouw’ hun feestelijke eten en drinken op te pikken. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de gemeente daar nee tegen gezegd.