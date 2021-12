Wilhelmina en haar vier kinderen die bij een brand in Veghel omkwamen, hebben weer een volwaardig graf

Mien Callaars en haar vier kinderen overleden op 1 juli 1971 bij een brand in de Bernhardstraat in Veghel. Alleen de vader werd gered. Toen het graf geruimd zou worden, kon kerkbeheerder Lambert Waals dat niet over zijn hart verkrijgen. Hij haalde de grafsteen weg en legde er een grindtegel met een bordje ‘gereserveerd’ voor in de plaats. Wilbert Linders en Marianne Gielen startten daarna een crowdfunding om het graf in ere te herstellen. Ze haalden 1410 euro op en nu is het graf dus in ere hersteld.