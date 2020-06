‘Willy Wil Vooruit’ wil geld bijeen brengen voor aangepaste auto

De datum 21 mei 2017 zullen Willy van de Valk (63) en zijn vrouw Agnes (61) nooit meer vergeten. Willy, altijd al gek op fietsen, kwam die dag tijdens een mountainbike-tocht met vrienden op de Maashorst in Uden ten val. Hij raakte tot aan zijn oksels verlamd.

Al tig keer gereden

Quote Ik voelde mijn benen niet meer en toen wist ik eigenlijk al genoeg Willy van de Valk ,,We hadden die route al tig keer gereden. Het was op een grindweg met een paar huizen. Degene die voor mij reed week uit voor een auto die vanuit een oprit kwam. Ik ging vol in mijn remmen en daar lag ik. Ik voelde mijn benen niet meer en toen wist ik eigenlijk al genoeg", blikt hij terug.

Er kwam een ambulance en een traumaheli. ,,De ambulancebroeder zei meteen dat het foute boel was en dat ze mij naar Nijmegen naar de Radboud zouden brengen. Ik hoopte nog op een incomplete dwarslaesie, maar een MRI-scan toonde meteen aan dat ik mijn nek gebroken had en tal van wervels beschadigd.”

Willy's vrouw Agnes spoedde zich na een telefoontje van de fietsvrienden naar Nijmegen. ,,Ik weet wat een dwarslaesie is. Ik hoopte aanvankelijk op een incomplete dwarslaesie. Maar na enkele dagen kregen we te horen dat het een volledige verlamming was. Dan stort je wereld in.”

Quote Na enkele dagen kregen we te horen dat het een volledige verlamming was. Dan stort je wereld in Agnes van de Valk

,,Niet meer kunnen lopen is nog niet eens het ergste. Inwendig functioneert er ook niet veel meer. Tal van zenuwen zijn kapot. Opereren durfden ze niet. Ik werd in een zogeheten halo-frame gezet, een frame dat je hoofd op zijn plaats houdt.” Enkele deukjes in zijn voorhoofd geven aan waar de pinnen van het frame in zijn hoofd zaten.

Alleen maar rolstoelen

Agnes: ,,Ik was blij dat hij na drie weken naar de Sint Maartenskliniek mocht om te revalideren. Kom je daar op die afdeling, zie je alleen maar rolstoelen staan. Dat komt wel even binnen.”

,,Gelukkig is hij een doorbijter en is hij erg positief. Al hebben wij natuurlijk ook onze verdrietige momenten.”

Schoondochter zwanger

In de Maartenskliniek heeft ze ook mensen gezien die liever dood dan levend waren. ,,Goddank niet bij Willy op de kamer. Want die zouden hem negatief kunnen beïnvloeden. Bovendien was onze schoondochter zwanger. Dat was mooi om naartoe te leven.”

Een financiële aderlating

Vrienden, allemaal werkzaam in de bouw, of in ieder geval handig, verbouwden zijn huis zodat hij er met een rolstoel uit de voeten kon. Dus bredere deuren, drempels eruit, er kwam een speciale badkamer waar een tillift in paste en een slaapkamer op de begane grond. Dat alles betekende een financiële aderlating: ,,Al het spaargeld, opzij gezet voor de oude dag, ging er aan op. En als ZZP-er kun je je daar moeilijk voor verzekeren.”

Motoriek

Quote Hij trainde net zo hard als vroeger met het mountainbi­ken Vrienden van Willy van de Valk Ondertussen was Willy druk bezig met zijn revalidatie, want hij kon zijn armen nog een beetje bewegen. Dat wilde hij verbeteren. ,,Hij trainde net zo hard als vroeger met het mountainbiken”, zeggen de vrienden. En al die inspanningen betaalden zich terug: Willy wist de motoriek in zijn handen die grotendeels weg was, weer terug te krijgen. Ogenschijnlijk simpele dingen als zelf een koffiekopje pakken, drinken, een mobiele telefoon bedienen lukten weer.

Voor dat alles waren wel ontelbare autoritten naar Nijmegen nodig, waarbij Agnes Willy bracht. ,,Een zware belasting. Want ze heeft een paar jaar voor mijn ongeluk een hersenbloeding en een herseninfarct gehad. Gelukkig is ze grotendeels hersteld. Maar ze lijdt nog steeds aan chronische vermoeidheid en heeft moeite met autorijden", zegt Willy. ,,Vandaar mijn grote droom om dat zelf weer te kunnen. Om Agnes te ontlasten.

Aangepaste auto

Dat leidde uiteindelijk tot de stichting Willy Wil Vooruit. Voorzitter Mario Beekmans: ,,De bedoeling is dat er een aangepaste auto komt met een stuurknop aan het stuur, gasgeven met de elleboog, remmen met de hand. Voor het bedienen van richtingaanwijzers en verlichting moeten in de hoofdsteun voorzieningen komen. En de wagen moet worden ingericht voor rolstoelvervoer met een elektrische achterklep en een rolstoellift. Al met al een investering van 70.000 euro.”

Quote We hebben nu de Boekelse onderne­mers aangeschre­ven met het verzoek een financiële bijdrage te leveren Mario Beekmans, stichtingsvoorzitter De stichting had een aantal activiteiten op het programma staan, zoals een mountainbiketocht en een grote barbecue om geld binnen te halen, maar Corona heeft roet in het eten gegooid. ,,We hebben nu de Boekelse ondernemers aangeschreven met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Dat begint aardig te lopen.”

Puur op handkracht

Willy zelf zit ondertussen niet stil: vrijwel iedere middag koppelt hij een fiets aan zijn rolstoel en gaat hij de weg op. ",,Gemiddeld zo'n veertig of vijftig kilometer. Puur op handkracht. Daarvoor heb ik drie keer per week krachttraining bij de fysio.”

En het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ,,Af en toe ga ik weleens van de harde weg af. Dat is het mooiste. Maar dan moet er wel iemand bij zijn voor het geval ik ergens vast kom te zitten. Agnes is daar niet blij mee, maar ze kan op de telefoon precies volgen waar ik ben.”

Quote Af en toe ga ik weleens van de harde weg af. Dat is het mooiste Willy van de Valk

Zevenheuvelenweg