Wim Eijkemans stoot twee Plus-supermarkten af, Botermarkt wordt verbouwd

Zondag was de Plus supermarkt op Uden-Zuid tot verrassing van veel klanten dicht. ‘Gesloten wegens overname’ was de boodschap. Dat klonk onheilspellender dan het is want het is dochter Elise Eijkemans die de supermarkt met haar man gaat leiden. Ze was al bedrijfsleidster sinds de opening van de supermarkt in juni 2016. De zondag werd gebruikt voor de inventarisatie van alle artikelen en een klein feestje.