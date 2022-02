Wim van Haandel houdt van Zeeland en wil een applaus voor de ‘stille krachten’ in zijn dorp

Wim van Haandel is een echte Zeelander, hij is geboren en getogen in het dorp. En hij houdt ook echt van Zeeland, dat is duidelijk zichtbaar op de site die hij over het dorp bijhoudt. Ook heeft hij een eigen museumpje, waar hij onder meer Zeelandse attributen tentoonstelt. Groot is het museum niet, dus een bezoek kan alleen op afspraak. Hij is een verenigingsman, zo is hij lid van de Heemkundekring, de KBO en zit hij in het bestuur van de EHBO-vereniging. Wim is 67 jaar oud.

Spotlight

,,De vrijwilligers verdienen een plekje in de spotlight, maar een specifieke groep verdient wat meer aandacht dan andere vrijwilligers en dat zijn de stille krachten. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de schoffelploeg op het kerkhof. Zij houden het kerkhof door het jaar heen netjes schoon. Aandacht voor hun werk is er niet veel en toch blijven ze het doen. Dat geldt ook voor de leden van de EHBO vereniging, die altijd klaar staan om hulp te verlenen tijdens evenementen van andere verenigingen. Er is niemand die deze stille krachten, zoals de schoffelploeg, het applaus geeft dat ze verdienen.”

De Moeite Waard

,,Wat ik de moeite waard vind, zijn de monumentale panden; we hebben drie mooie molens, die in de jaren 70 zijn gerestaureerd. Ook zijn er prachtige panden als de Mariakapel, D’n Brouwer en de Pastorie. Dat vind ik in Zeeland echt de moeite waard, maar dat komt doordat ik hier ben opgegroeid en ik het mooi vind dat het verleden hier nog bewaard is gebleven.”

Nostalgie

,,Zelf koester ik wel nostalgische gevoelens voor de jongerensoos hier in het dorp, Ut Hoischurke. Daarvan ben ik als tiener lid geweest en later nog leider geweest en het is iets waar ik echt mooie herinneringen aan bewaar. Zowel aan mijn jaren als lid als aan mijn jaren als leider. Hetzelfde geldt ook voor de Inkakampen van Stichting Jeugdbelangen, maar echte nostalgie koester ik toch wel voor Ut Hoischurke, de jongerensoos.”

De Toekomst

,,In de toekomst hoop ik dat Zeeland ondanks alle veranderingen toch vooral Zeeland blijft. Sinds kort zitten we bij Uden of de Maashorst, hoe je het ook wil noemen, maar ik hoop dat we houden wat we hier hebben. Namelijk een rijk verenigingsleven. We krijgen een mooi nieuw dorpshuis en ik hoop dat alle verenigingen daar samen gebruik van gaan maken. Zeeland moet blijven zoals Zeeland is, gemoedelijk met een actief verenigingsleven. Een dorp waar iedereen voor elkaar klaarstaat.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpunt voor het gemeentebestuur, die mogen wel meer naar de bewoners luisteren. Sommige dingen zijn er namelijk echt doorgedrukt, terwijl men ook de inwoners had kunnen peilen. Zo is er voor de Maashorst al een logo gemaakt, voordat het überhaupt officieel is dat dat de naam van de nieuwe gemeente zou worden. Aan de bewoners wordt niets gevraagd en alles gebeurt achter onze rug om. Ik hoop dat in de nieuwe gemeente de politiek meer naar de bewoners luistert. Ze zijn er tenslotte voor ons en we leven in een democratisch land.”

Bijzonder

,,Wat Zeeland bijzonder maakt, is dat het een hechte gemeenschap is. Wat ik bijzonder vind, zijn de vele monumenten in en rond het dorp. Denk bijvoorbeeld aan het monument voor de stormramp op ‘t Oventje. Die omgevallen lichtmast ligt er al bijna honderd jaar. Het bijzondere aan Zeeland is dat er mensen of buurtschappen monumenten oprichten ter herinnering of ter gelegenheid van iets. En dat kan het 25-jarig bestaan van een buurtschap zijn, of een maquette in de Vlasroot voor de sloop van huizen vanwege de komst van het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog.”