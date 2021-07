Windmolens in Veghel weer een stap dichterbij

De Pas in Heesch bindt vrijwilli­gers aan zich met contract

16 juli HEESCH - Een van de eerste zichtbare daden van het nieuwe bestuur van De Pas in Heesch, is het tekenen van een contract met vrijwilligers om hen op een positieve manier aan zich te binden. Het bestuur maakte er donderdagmiddag een speciaal persmoment van. Ook is het beleidsplan op de website gepubliceerd met daarin een missie en visie. De nieuwe slogan is: De Pas, ontmoeten voor iedereen.