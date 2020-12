Windmolens Veghel roepen nog veel vragen op

Wat voor hinder verwacht Fluidwell van de windturbines, wil staatsraad Hans Hagen weten. ,,Ik ben blij dat ik dit mag uitleggen", zegt directeur Eric Rath van het Veghelse bedrijf. ,,Ons gebouw heeft over de volle lengte zo'n 90 vierkante meter aan ramen. Dat is juist zo ontworpen om goed daglicht te hebben, onder meer bij het assemblagewerk. Straks komt er om de vier seconde een schaduw over ons heen over de hele lengte van de ruimte.” Het betekent nogal wat, wil hij maar zeggen, voor de 65 medewerkers om de komende 25 jaar te moeten werken met een windturbine op 70 meter afstand.