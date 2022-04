Windturbines draaien pas over twee jaar, maar misschien zijn ze dan wel per app te stoppen

1. Wanneer komen ze er?

Het duurt nog twee jaar voor de windmolens draaien, zegt Ronald Kloet van windmolenbouwer Renewable Factory. Dit bedrijf trekt de kar voor de eerste windturbines in de regio, met de vier Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande, samen Veghel Wind(t) genaamd. ,,Nu zijn we druk met het kiezen van het soort turbine, de onderhoudscontracten, de aanbesteding van de bouw en de financiering. Dit neemt zo'n anderhalf jaar in beslag. Dan kunnen we bouwen. Daarvoor rekenen we op zo'n zes maanden. Maar het kan snel gaan: in een mooie, windstille zomer kunnen de molens in een maand staan.”