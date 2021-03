Winkel op afspraak weer open voelt als ‘klein begin’

De ramen zijn gezeemd, de rekken hangen vol en de nieuwe loper is uitgerold. Janine Heethuis van JES Lingerie in Veghel kan niet wachten om woensdag haar klanten weer in levende lijve te ontmoeten. ,,De hele dag is de agenda gevuld”, vertelt ze blij. Voor de zelfstandig onderneemster is de nieuwe versoepeling ideaal. ,,Ik sta maar alleen en kan nu alle tijd aan de klant besteden. Maximale aandacht dus.” Per klant reserveert Heethuis een uur. ,,Het is echt personal shopping.”