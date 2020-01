Winkelcentrum Uden gaat krimpen, maar hoe?

Alles in de strijd tegen windmolens en zonnepane­len in Wijbosch­broek: ’Hoe verzin je zoiets’

9:37 SINT-OEDENRODE/WIJBOSCH - Nu natuurgebied Wijboschbroek is aangewezen als zoeklocatie voor windmolens en zonnepanelen, is het verzet in het dorp groot. 'Hoe verzin je zoiets.’ En dus was er donderdagavond in de raadszaal vanaf de publieke tribune drie keer luid applaus voor de drie insprekers uit het dorp.