Winkelcentrum Uden op naar ‘supercentrum’ en titel beste binnenstad

UDEN - De organisatie staat, het geld is er, net als de plannen om het winkelcentrum Uden te laten uitgroeien tot ‘supercentrum'. Het streven is om binnen een paar jaar de titel ‘beste binnenstad van Nederland’ te halen.

Vier jaar geleden vochten de gemeente en ondernemers elkaar nog de tent uit, maandag was het feest bij de officiële start van de nieuwe organisatie die het winkelcentrum van Uden moet opstomen in de vaart der volkeren. Een taak die is ondergebracht bij de stichting centrummanagement waarin gemeente, centrumondernemers en vastgoedondernemers samenwerken in een ‘gouden driehoek’ centrummanager Peter van den Elsen als verbindend middelpunt.

Historisch laag

Met slechts zeventien lege panden in het hele winkelcentrum is de leegstand in Uden historisch laag, schetste centrummanager Peter van den Elsen de huidige situatie. Toch moet ook Uden alle zeilen bijzetten om als winkelstad aantrekkelijk te blijven. Online winkelen zorgt voor veel concurrentie, zeker in coronatijd. ,,Van onze vaste gasten is nog maar 55 procent terug in ons centrum", illustreerde Van den Elsen.

Meer onderzoek

De nieuwe stichting kreeg van wethouder Gijs van Heeswijk meteen een startsubsidie van 60.000 euro om tot actie over te gaan. Het geld komt bovenop de 300.000 euro die eerder beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de nieuwe centrumvisie. Het geld gaat op korte termijn gebruikt worden om in de directe regio van 30 km rond Uden meer aan reclame te gaan doen en onderzoek naar herkomst en verblijfsduur van het winkelpubliek. Ook wordt er gedacht over invoering van een lokale klantenkaart.

Meer in algemene zin gaat de stichting ook werken aan een groener en mooier centrum, het bestrijden van lelijke en dichtgetimmerde gevels en beter voorzieningen voor fietsers. Voor 2022 tot en met 2024 heeft de stichting bij de nieuwe gemeente Maashorst gevraagd om 180.000 euro per jaar.

Volledig scherm De betrokken partijen, klaar voor het zetten van hun handtekening. Vlnr: centrummanager Peter van den Elsen, Willy van Erp (UCO centrumondernemers), Alex van den Hoogen (namens horeca Uden), Kim van de Kerkhof (vastgoed centrum Uden) en interim-bestuursvoorzitter Marcel Klösters. © Hans van Alebeek