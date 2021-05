Winkelcentrum Uden wordt zomers aangekleed: ‘We hadden budget over’

Dorp van Bezige bij Bart van Sleeuwen: ‘Boekel kan nog jaren vooruit’

10 mei BOEKEL - Bart van Sleeuwen is 72 jaar oud, maar de Boekelaar zit bepaald niet achter de geraniums. Zo is hij actief als voorzitter van stichting D’n Eik (koepelorganisatie natuur), voorzitter van het mannenkoor in Boekel, was hij 25 jaar voorzitter van de jeugdnatuurwacht en is hij interim-voorzitter van stichting de Speeltrein (bevordering leefbaarheid jongeren). Ook bij zijn eigen hoveniersbedrijf is hij af en toe nog bezig.