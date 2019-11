Winkels verkassen in Veghel valt niet goed:’Waarom winkelstraat met één leeg pand opdoeken?’

Van een school uit '48 naar een duurzaam wooncom­plex, dat valt nog niet mee

2 november VEGHEL - De ombouw van het oude Zwijsen College in Veghel naar zeer duurzame woningen trekt aandacht in de bouwwereld. Maar duurzaam zijn in een gebouw uit 1948, dat is pionieren, weet projectontwikkelaar Gerald Kristen.