Winnaar CDA wil een ‘brede, stabiele coalitie’ in Bernheze - Tweede partij Lokaal ligt voor de hand, maar wie komt er nog bij?

VIDEO Een 19-jarig stemkanon, SP-tranen en alleenheer­sers: dit waren de verkiezin­gen in Brabant

De opkomst was hier en daar ‘dramatisch’. Maar daarmee is lang niet het hele verhaal van de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant verteld. Over een recordaantal partijen in de Bossche raad, piepjonge stemkanonnen en het Lahlah-effect.

18 maart