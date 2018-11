Winnende Maashorstfoto van Taurossen te mooi om waar te zijn?

Verdachte dodelijke steekpar­tij Veghel is 24-jarige huisgenoot slachtof­fer

21 november VEGHEL - De politie heeft dinsdag een 24-jarige man uit Veghel aangehouden voor een dodelijke steekpartij in een woning aan de Dahliastraat in Veghel. Daar overleed dinsdagmiddag een man aan zijn verwondingen. De verdachte raakte zelf ook gewond bij het incident en werd later op de dag in het ziekenhuis aangehouden.