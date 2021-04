Winter te Hollands voor olijfboomgaard Loosbroek

Video Flinke brand in skiclub Uden waarschijn­lijk aangesto­ken: ‘Wij schatten de schade op zo‘n 300.000 euro’

16 april UDEN - Dikke pluimen zwarte rook vrijdagmiddag boven de piste van skiclub De Schans in Uden. De middelste skibaan stond in brand en rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Geluk bij een ongeluk: de skiclub was op het moment van de brand gesloten voor onderhoud.