Wisenten onder, fietsers boven: Maashorst denkt aan ongelijkvloerse kruisingen

Zowel De Pas in Heesch als Nesterlé in Nistelrode komt met muziek van eigen bodem op de zondag

30 juni HEESCH - De Pas in Heesch gaat met het nieuwe bestuur en de nieuwe beheerder binnenkort van start met activiteiten. Op dinsdag 6 juli is het dorpshuis aan de Misse begin- en eindpunt voor de eerste skeeler vierdaagse. En op zondag 11 juli is de eerste editie van Sunday Sessions. Ook Nesterlé in Nistelrode heeft een muziekinvulling voor de zondag bedacht; de eerste editie is op 10 oktober.