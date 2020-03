Wisenten weten vangkraal te vinden

Uden heeft potentie genoeg voor groene energie

12 maart UDEN - Uden moet aan de bak met vooral zonneparken om in 2030 het vereiste regio-aandeel in groene energie te kunnen leveren. ‘Maar er is potentie genoeg’ klonk het donderdagavond in de raadszaal van Uden waar de politiek werd geïnformeerd over het Udense aandeel in de Regionale Energie Strategie (RES).