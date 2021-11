Wisseling van de wacht bij Cliëntenraad Bernhoven: ‘Betere zorg door patiënt voorop te stellen’

Tarik G. (26) buitte kwetsbare vrouwen uit als prostituee, zes jaar cel geëist

DEN BOSCH/UDEN/EINDHOVEN - Tarik G. (27) uit Heeswijk-Dinther heeft vijf vrouwen uitgebuit als prostituee. Zijn toenmalige vriendin, de 23-jarige L. van der V. uit Berghem, hielp hem bij het werven van meerdere slachtoffers, die zich in een kwetsbare positie bevonden. Dat stelde officier van justitie Janine Kramer donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. ,,Zij verdienden letterlijk over de rug van anderen veel geld.”

5 november