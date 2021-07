Wisseling van de wacht in directie Fioretti College Veghel: ‘Onze school is the place to be’

Niet dat hij een hekel heeft aan het Fioretti College, integendeel. Het Veghelse vmbo was, is en zal altijd zijn school, zijn kindje blijven, daarvoor is zijn verbondenheid ermee veel te groot. Toch kiest locatiedirecteur Clemens Geenen (60) uit Vorstenbosch voor een nieuwe uitdaging op De Laarbeecke in Beek en Donk, een onderdeel van het Commanderij College in Gemert. ,,Deze school is een kleiner vmbo dan het Fioretti College, waar je als directeur wat dichter op het onderwijs acteert en waar de organisatie platter is.’’