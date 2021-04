‘Wit Korea’ in fel verzet tegen sloop van 22 huizen in karakteristieke wijk Uden: ‘Het is verschrikkelijk’

UDEN - Ineens wonen ze in een sloophuis en weten ze dat ze binnen een paar jaar weg moeten. De bewoners van de karakteristieke wijk ‘Wit Korea’ in Uden zijn zich rot geschrokken maar laten het er niet bij zitten. Bijna alle 22 bewoners gaan in verzet, zo staat in de brief die dinsdagavond al bij woningcorporatie Area is bezorgd.