Wonen in originele boerderij uit 1939: zonder gas, airco is ook niet nodig

Aan de Hoek in Erp brandde in 1938 een oude boerderij af, die op dat moment werd gehuurd door een boerengezin met tien kinderen. Als de buurman komt aangerend, ziet hij de bewoners aangeslagen buiten staan. Is iedereen eruit?, riep ie nog voor ie stilstond. Men meende van wel, maar buurman moet van het eigenwijze slag zijn geweest en liep het brandende huis in. Eenmaal in de grote woonkeuken trof hij in het looprek, ofwel de box, de jongste telg van het gezin aan, greep het en redde het kind het leven.