Wonen tussen uitvaartbedrijf en kerkhof in: ‘Dat moet je wel willen’

,,Als je de poort bij de achteringang binnengaat, dan ervaar je direct een enorme rust. Je hoort vogels, het ruisen van de bladeren, het is een groene long in een stedelijk gebied”, zegt André Velthausz. Vaak gaf hij rondleidingen in dit bijzondere stukje groen midden in Veghel, in de kloostertuin die nu nog afgesloten is voor publiek. ,,De tuin van de zusters draagt niet voor niets de status natuurobject , het maakt een wezenlijk onderdeel uit van de drie Rijksmonumenten van architect Pierre Cuypers: de Lambertuskerk, het klooster met de kapel en de congregatiekapel. Er staan platanen van meer dan honderd jaar oud, de tuin is perfect bijgehouden. Het is een uniek gebied, daar moet je met respect mee omgaan.”