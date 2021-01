Woning in Boekel vanwege drugsvondst drie maanden op slot

Uitreiking Udense vrijwilli­gers­pen­nin­gen pas na einde lockdown

4 januari UDEN - De gemeente Uden wil ook dit nieuwe jaar enkele bijzondere vrijwilligers in het zonnetje zetten maar wacht daarmee tot na de lockdown. ,,We wachten eerst de volgende persconferentie af om te horen wat er mogelijk is", aldus een woordvoerster van de gemeente.