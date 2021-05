Woningcorporatie mag huur opzeggen na schietincident waarbij kickbokstrainer omkwam, buurt is nog ongerust

Groot wapenarse­naal gevonden in huis in Erp, bewoner zit vast

16:25 ERP - In een huis in Erp is in de nacht van dinsdag op woensdag een groot wapenarsenaal aangetroffen door de politie. In de woning lagen pistolen, geweren, messen, zwaarden, speren en kruisbogen. De bewoner zit vast en wordt woensdag verhoord.