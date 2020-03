Woningcorporaties worstelen met cv-ketel. Wie heeft het ei van Columbus

Woningcorporaties willen liefst zo snel mogelijk over op een aardgasvrije en CO2-neutrale woningvoorraad, met minder energielasten. Van het gas af, dat kan bij nieuwbouw, maar wat te doen met de enorme voorraad bestaande woningen. De grote Brabantse woningcorporaties vervangen samen ieder jaar opnieuw 5.000 cv-(combi)ketels in die huizen. Een bestaande woning aansluiten op een warmtepomp betekent grote aanpassingen aan het huis, en dat zorgt voor hoge kosten. ,,We kunnen wel wachten tot het ei van Columbus is uitgevonden, maar we kiezen liever voor een duurzame tussenvorm", zegt directeur Jan van Vucht van woningcorporatie Area in Noordoost-Brabant. Eentje die minimaal 80 procent CO2-reductie oplevert en die zonder al te grote aanpassingen aan de huizen te installeren is. Maar die is er nu nog niet.